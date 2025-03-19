Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, panayır alanını ziyaret ederek çocukların oyunlarına eşlik etti, onların mutluluğuna ortak oldu. Vali Varol, etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenirken, düzenlenen şenliklerin Ramazan’ın coşkusunu ve dayanışma ruhunu yansıttığını ifade etti.

Her Gün Renkli Etkinlikler Düzenleniyor

Ramazan Panayırı’nda çocuklar için çeşitli oyunlar, eğlenceli etkinlikler ve geleneksel gösteriler düzenleniyor. Minikler, sihirbaz gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, tiyatro oyunları ve farklı animasyonlarla doyasıya eğlenme fırsatı buluyor.

Valilik, etkinlikleri düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür ederek, çocuklara bu zor süreçte moral veren organizasyonların önemine dikkat çekti.

Adıyaman’daki Ramazan Panayırı, depremin izlerini silmek adına toplumsal dayanışmayı güçlendiren etkinliklerden biri olarak devam ediyor.

Kaynak : PHA