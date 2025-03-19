Önder, demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahalenin geçmişte fayda sağlamadığını belirterek, “Bu tür mühendislik çabaları kâğıt üzerinde rasyonel görünse de halkla karşı karşıya gelindiğinde sonuçları genellikle irrasyonel olur” dedi.

"Demokratik Siyasetin Özgürleşmesi Gerekiyor"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, demokratik süreçlere yönelik her türlü müdahaleye karşı olduğunu vurgulayan Önder, şunları söyledi:

"Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne de bunu teşvik edene yakın siyasi tarihimizde hiçbir fayda getirmemiştir. Bu tür mühendislik çabaları masa üzerinde, kâğıt üzerinde rasyonel gözükür fakat halk denilen şeyle karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murat edenler açısından irrasyonel olur."

Cumhuriyet’in demokratik niteliğinin genişlemesi gerektiğini vurgulayan Önder, "Benim şahsi tutumum, demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam, sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"İktidarı Demokratik Siyasetin Güçlendirilmesine Davet Ediyorum"

Önder, konuşmasında iktidara da çağrıda bulunarak, demokratik siyasetin herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan genişletilmesi gerektiğini belirtti.

"Herkesi, özellikle iktidar erkini, demokratik siyasetin kendi mecrasında, herhangi bir dış müdahaleye maruz kalmadan güçlendirilmesine ve buna dönük müdahalelerin engellenmesine davet ediyorum" dedi.

TBMM Başkanvekili Önder’in bu sözleri, Genel Kurul’da dikkatle dinlenirken, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına yönelik tepkilerin Meclis gündeminde de yankı bulmaya devam ettiği gözlendi.

Kaynak : PHA