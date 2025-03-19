Valilik tarafından organize edilen programda, kahraman şehitlerin aziz hatıraları yad edilirken, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Vali Osman Varol, iftar öncesinde masaları tek tek gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, onların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

"Birliğimiz ve Beraberliğimiz Daim Olsun"

Vali Varol, yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin vatan sevgisini ve bağımsızlık uğruna verdiği fedakârlığı simgelediğini belirterek, “Kutsal vatan toprakları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz” dedi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen iftarda, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehit aileleri ve gaziler, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Şehitler İçin Dualar Edildi

İftar programının sonunda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Varol ve il protokolü, şehit yakınları ve gazilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak : PHA