Alınan bilgiye göre, 3. Cevre Yolu Müftülük Caddesinde seyir halindeki bir otomobilin bagajında çocuk görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Görüntülerin sosyal medya ve haberlerde yer alması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, aracın plakasını ve sürücüsünü tespit etti.

Daha sonra sürücüyü durduran ekipler, sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürülmesi sebebiyle Karayolları Trafik Kanununun sayılı ilgili maddesinden (47/1-D) cezai işlem uyguladı.

Ayrıca sürücü hakkında Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali suçundan adli işlem de başlatıldı.

Kaynak : PHA