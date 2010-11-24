Kaza, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kent merkezi istikametine giden Abuzer Savaş’ın kullandığı 02 HT 016 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Savaş idaresindeki 02 HZ 610 plakalı motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Savaş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Acil serviste tedavisine başlanılan Savaş’ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PHA