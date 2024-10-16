Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Kaza Anı ve Müdahale"

Öğle saatlerinde, Adıyaman’ın en işlek caddelerinden biri olan Müftülük Caddesi’nde yaşanan kazada, bisikletiyle yol alan bir çocuğa aniden bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk, çevredeki vatandaşların yardımıyla hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti.

"Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma"

Kazanın ardından, emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve tanıkların ifadelerine başvurdu. Sürücünün ifadesi alınırken, kazanın oluş şekli ve sürücünün ihmalinin olup olmadığına dair detaylı bir soruşturma başlatıldı. Emniyet yetkilileri, özellikle Adıyaman gibi yoğun yaya ve bisiklet trafiğinin olduğu bölgelerde sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

"Çocuğun Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor"

Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık ekipleri, çocuğun durumunun kritik olduğunu ve yakından takip edildiğini belirtti. Ailesi ve yakınları hastane önünde endişe içinde beklerken, yetkililer olay sonrası oluşan travmanın atlatılması için çocuğa ve ailesine psikolojik destek verileceğini açıkladı.

Kaynak : PHA