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Yangın, öğlen saatlerinde Akçalı köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını ormanlık alana kadar ilerledi. İhbar üzereni bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına almak için büyük çaba sarf ederken, köy halkıda itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek veriyor.

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