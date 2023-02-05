Adıyaman Valiliği tarafından kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği değerlendirildiğinden yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır."