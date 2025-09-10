Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çocukların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, servis araçlarının teknik yeterlilikleri, sürücü belgeleri, emniyet kemeri kullanımı, rehber personel bulundurulması ve taşıma kurallarına uygunluk gibi birçok kriter incelendi.

Denetimlerde, öğrencilerin güvenliğini riske atabilecek herhangi bir eksikliğe karşı uyarılar yapılarak gerekli düzenlemelerin sağlanması için ilgili kişi ve kurumlarla koordinasyon kuruldu. Polis ekipleri, okul servis sürücülerine trafik kurallarına uyma, hız limitlerine dikkat etme ve öğrencilerin iniş-binişlerinde azami özen gösterme konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, çocukların güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatlarında güvenle seyahat etmeleri için denetimlerimiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA