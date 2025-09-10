Proje ile Türkiye genelinde ebelik ve hemşirelik bölümlerinde görev yapan akademisyenlere Web 2.0 teknolojileri konusunda bilgi, beceri ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor. Katılımcıların eğitim süreçlerinde teknolojiyi etkin kullanabilmeleri ve yenilikçi yaklaşımları benimsemeleriyle sağlık eğitiminde kalite ve verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında akademisyenler; artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), dijital öyküleme, yapay zekâ destekli araçlar, video tabanlı eğitim, sınıf yönetimi ve dijital içerik üretimi gibi uygulamalı etkinliklerle tanışacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Tuba Koç Özkan, yaptığı açıklamada ebe ve hemşire akademisyenlerin yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda hastalara da rehberlik eden önemli bir rol üstlendiklerini vurgulayarak, “Sağlık akademisyenlerinin yenilikçi eğitim teknikleri ve dijital teknolojiler konusunda yetkinlik kazanmaları, hem sağlık sistemimizin kalitesine hem de sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Proje ekibine katkılarından dolayı teşekkür edilirken, bu anlamlı çalışmanın sağlık eğitimine uzun vadeli katkılar sunması bekleniyor.

