Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde eğitim- öğretim hayatı sürdürmeleri amacıyla kentte polis ekipleri tarafından 12 bin 86 şüpheli sorgulaması, 115 araç kontrol edilirken, 45 işyerinde denetim gerçekleştirilirken, 33 park ve bahçe ile 15 metruk adres kontrol edildi. 1 şüpheli başkasına ait kartları kullandığı suçundan, 1 şüpheli ise yasa dışı bahis oynadığı tespit edilerek gözaltına alındı. 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 74 öğrenci servisi denetlendi. Ekipler denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.

