Bir Yılda Büyük Artış

2023 yılında Adıyaman merkezde toplam 1.328 nikah kıyılmışken, bu sayı 2024 yılında %59 artışla 2.111 oldu. Artışın arkasında, düğün sezonlarındaki hareketlilik ve kentte düzenlenen çeşitli organizasyonların etkili olduğu değerlendiriliyor.

Başkan Tutdere’den 54 Nikah

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların talebi üzerine 2024 yılında toplam 54 nikah kıydı. Bu nikahların 45’i düğün salonları ve özel mekanlarda, 9’u ise nikah salonunda gerçekleştirildi. Başkan Tutdere, özellikle genç çiftlerin taleplerini geri çevirmeyerek birçok özel günlerinde çiftlere eşlik etti.

Yabancı Gelinler ve Damatlar Dikkat Çekti

2024 yılında Adıyaman’da kıyılan nikahlarda yabancı uyruklu çiftlerin sayısında da artış gözlendi. Rapora göre, 39 yabancı gelin ve 5 yabancı damat Adıyaman’da evlenirken, her iki tarafın da yabancı olduğu nikah sayısı 106 oldu. Bu veriler, kentin evlilik istatistiklerinde uluslararası boyut kazandığını gösteriyor.

Nikah Yerleri ve Mevsimsel Etkiler

Nikahların 1.491’i nikah salonunda gerçekleştirilirken, 620 çift ise düğün salonları ve özel mekanlarda dünya evine girdi. Mevsim şartları nikah sayılarını doğrudan etkiledi. Kış aylarında düşük seviyede olan nikah sayıları, düğün sezonu olarak bilinen yaz aylarında zirveye ulaştı.

Kış Ayları: Ocak ayında 109, Şubat ayında 89 nikah kıyıldı.

İlkbahar: Mart ayında 83, Nisan ayında 137, Mayıs ayında ise 207 nikah gerçekleştirildi.

Yaz Ayları: Haziran ayında 126, Temmuz ayında 176 ve Ağustos ayında 158 nikah yapıldı.

Sonbahar ve Kış: Eylül ayında 101, Ekim ayında 78, Kasım ayında 90, Aralık ayında ise 70 nikah kaydedildi.

Kaynak : PHA