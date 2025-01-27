"Ailenin ve Gençliğin Korunması İçin Adım Atıyoruz"

Başkan Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte, ailenin ve gençliğin korunmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını belirtti. Yaşar, Mil-Diyanet Sen olarak, aile ve toplumda yaşanan sosyal çürüme ve ahlaki yozlaşmayı önlemek adına ciddi adımlar attıklarını ifade etti.

Yaşar açıklamasında, daha önce İçişleri Bakanlığı'na LGBT derneklerinin kapatılmasına ilişkin iki kez dilekçe verdiklerini ve bu mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.

"LGBT Dernekleri İnsan Fıtratını Bozan Tehditlerdir"

LGBT derneklerini "insan fıtratını bozmaya yönelik bir tehdit" olarak nitelendiren Yaşar, bu hareketin "Siyonist bir proje" olduğunu öne sürdü. Yaşar, "Allah, insanı kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Eşcinsellik, LGBT ve cinsiyetsizlik propagandası insan neslini ifsat etmek isteyen şeytanın projelerinin bir yansımasıdır," ifadelerini kullandı.

"Diğer Ülkeler de LGBT’ye Karşı Adım Atıyor"

Yaşar, açıklamasında, başta Rusya olmak üzere bazı ülkelerin LGBT derneklerini kapattığını ve bu tür propagandaları yasakladığını belirtti. Ayrıca, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın da LGBT’ye karşı savaş açtığını ilan ettiğini hatırlattı.

İmza Kampanyası 1-4 Şubat Tarihleri Arasında

Diyanet Mil-Sen’in, 1-4 Şubat 2025 tarihleri arasında tüm illerde eş zamanlı olarak imza kampanyası başlatacağını duyuran Yaşar, "Ailemizi, gençliğimizi ve neslimizi korumak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz," dedi.

"Toplumun Huzuru İçin Çalışıyoruz"

Başkan Yaşar, açıklamasını kamuoyuna saygıyla sunarken, kampanyanın amacının aile yapısını ve genç nesilleri tehdit eden unsurlarla mücadele etmek olduğunu belirtti. İmza kampanyası, Adıyaman Demokrasi Parkı başta olmak üzere, Türkiye genelinde çeşitli noktalarda yürütülecek.

Kaynak : PHA