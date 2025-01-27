2023 yılında Adıyaman merkezde kıyılan toplam nikah sayısı 1.328’de kalırken, 2024 yılında bu sayı 2 bin 111’e çıkarak önemli bir artış gösterdi.

Başkan Tutdere 54 nikah kıydı

2024 yılında kıyılan nikahların 1.961’i yerli çiftlerden, 150’si ise yabancı uyruklu çiftlerden oluştu. Nikahların 620’si düğün salonları ve özel mekanlarda gerçekleşirken, 1.491’i ise nikah salonunda yapıldı. Vatandaşların talebi üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin kıydığı nikah sayısı ise 45’i düğün salonunda olmak üzere toplam 54 oldu.

Adıyaman’a 39 yabancı gelin, 5 yabancı damat

Rapora göre, 2024 yılında 39 yabancı gelin ve 5 yabancı damat Adıyaman’da nikah masasına oturdu. Her iki tarafın da yabancı olduğu nikah sayısı ise 106 olarak kaydedildi.

Mevsim koşulları ve düğün sezonu belirleyici oldu

Mevsim şartları nikah sayılarına doğrudan etki etti. Kış aylarında Ocak ayında 109, Şubat ayında ise 89 nikah gerçekleşti. İlkbaharda ise artış yaşandı; Mart ayında 83, Nisan ayında 137, Mayıs ayında ise 207 nikah yapıldı.

Düğün sezonu olarak bilinen yaz aylarında nikah sayıları zirveye ulaştı. Haziran ayında 126, Temmuz ayında 176 ve Ağustos ayında 158 çift dünya evine girdi.

Sonbahar ve kış aylarında ise nikah sayılarında düşüş gözlendi. Eylül ayında 101, Ekim ayında 78, Kasım ayında 90, Aralık ayında ise 70 nikah gerçekleştirildi.



Kaynak : PHA