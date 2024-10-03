Hastane Caddesi Şok Market önünde gerçekleşen kazada, 27 AUH 135 plakalı motosiklet sürücüsü Mete S., sinyal vermeden sağa dönüş yapan 06 DSA 541 plakalı otomobilin arasında sıkışarak motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mete S., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. Olayın nasıl gerçekleştiği ve sürücünün durumu hakkında detaylı inceleme yapılacak.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA