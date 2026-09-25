Tarımsal üretimde su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını amaçlayan proje kapsamında modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

HİBE SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın 21. Etap Tasarruflu Sulama Sistemleri kapsamında desteklenen yüzey altı damla sulama projesine ilişkin sözleşme, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile üretici arasında imzalandı.

Proje ile suyun doğrudan bitki kök bölgesine ulaştırılması ve tarımsal sulamada su kullanım verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

AKKAN: SU DAHA ETKİN VE VERİMLİ KULLANILACAK

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, yüzey altı damla sulama sistemiyle suyun daha etkin ve verimli kullanılacağını belirtti.

Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığına dikkat çeken Akkan, projenin üretici açısından da önemli bir destek olduğunu ifade etti.

İmzalanan hibe sözleşmesinin üreticiye hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE