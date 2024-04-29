Edinilen bilgilere göre saat 16.30 sıralarında Saat Kulesi istikametine giden Osman A. idaresindeki 50 ACY 148 plakalı motosiklet, tam tersi istikametten dönüş alan Yunus D. idaresindeki 02 BG 953 plakalı araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Osman A. ve motorda artçı durumunda olan A. K. yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili trafik ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

Kaynak : PHA