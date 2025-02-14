Ziyarete, Mesleki Eğitim Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Necmettin Beyaz ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri de katıldı. Ziyaret sırasında, meslek liselerinin sektörle iş birliğini artırmak, öğrencilerin staj ve istihdam imkanlarını güçlendirmek amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

İstihdama Katkı ve Sektörle İş Birliği

Gelişim Tekstil Genel Müdürü Ekrem Cırık, mesleki eğitim alan öğrencilerin sanayi sektöründe istihdam edilebilmesi için iş yerleriyle daha fazla entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. İş gücü piyasasında mesleki eğitim almış bireylere duyulan ihtiyaca dikkat çeken Cırık, meslek liseleriyle yapılan iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, meslek liselerinin sanayiyle iç içe olmasının öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamını kolaylaştıracağını belirterek, “Öğrencilerimizin sahada deneyim kazanması, mesleki yeterliliklerini artırmaları ve sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte yetişmeleri için iş dünyasıyla güçlü bir iş birliği içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Öğrencilere Sektör Bilgilendirmesi Yapıldı

Ziyaret kapsamında heyet, Gelişim Tekstil’in ardından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilere moda tasarım teknolojileri sektörü, tekstil sanayisinin iş olanakları ve mesleki kariyer imkanları hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca, öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilerek mesleki eğitimde motivasyonlarının artırılması amaçlandı.

Mesleki Eğitimde Güçlü Adımlar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen sektör ziyaretleri kapsamında;

- Öğrencilere staj ve iş imkanı sağlanması,

- Sanayiyle iş birliği yaparak meslek liselerinin daha etkin hale getirilmesi,

- Güncel iş piyasası trendlerinin eğitim programlarına entegre edilmesi,

- Öğrencilere burs ve döner sermaye desteği sağlanması hedefleniyor.

Adıyaman’da nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen bu çalışmaların önümüzdeki süreçte farklı sektörlerde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak : PHA