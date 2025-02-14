"Zam Yapmak İstemiyoruz Ama Gerekli Hale Geldi"

PERRE Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan Turabi Bayır, servis ücretlerindeki artışın temel nedenlerini açıkladı. Bayır, artan maliyetler nedeniyle esnafın büyük bir yük altında ezildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Şoförler Odası olarak esnafımızın yanındayız. Ancak ülke genelinde yaşanan ekonomik zorluklar, akaryakıt, sigorta ve lastik fiyatlarındaki yükseliş bizi bu zamma zorladı. Zam yapmak istemezdik ama mecbur kaldık.”

Maliyetlerdeki Artışa Dikkat Çekti

Bayır, servis şoförlerinin karşılaştığı maliyet artışlarını rakamlarla açıklayarak zam kararının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

- Trafik ve koltuk sigortası: 10 bin liradan 30 bin liraya çıktı.

- Lastik fiyatları: 10 bin lirayken 20 bin liraya ulaştı.

- Mazot fiyatları: 42 bin liradan 48-50 bin lira bandına yükseldi.

- Şoför maaşları: Yüzde 30 zamlandı.

- Servis plakası fiyatları: 31 Aralık’ta 300 bin lira iken, 1 Ocak’ta 640 bin liraya çıktı.

"Asıl Zamları Gözden Kaçırmayın"

Servis ücretlerindeki artışa yapılan eleştirileri de değerlendiren Bayır, mazot, sigorta ve belediye tarafından belirlenen plaka fiyatlarındaki artışın göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

“Mazot zammını haber yapan yok. Sigorta zamlarını haber yapan yok. Ama biz mecburiyetten zam yaptık, hemen eleştiriliyor. Asıl sebep olan maliyetleri görmek lazım.”

"Esnafımızın Yanındayız, Halkımızı Anlıyoruz"

Bayır, hem esnafın hem de vatandaşın ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini belirterek, Adıyaman halkına ve servis şoförlerine saygılarını sunduğunu ifade etti.

"Tüm şoför esnafımıza ve Adıyaman halkımıza kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama hep birlikte aşacağız."

Kaynak : PHA