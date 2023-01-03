Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu kapsamda eylül ayında Adıyaman'da matematik dersinde fark yaratan öğretmenleri tespit etti. İl Müdürlüğünce “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” ve “Bir Kelime Bir İşlem” projeleri de eğitim hayatında yerini aldı.

"Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler" Projesi kapsamında Ortaokul Matematik öğretmenlerinin teknoloji destekli matematik etkinliklerini seçme, tasarlama ve geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla öğretmen eğitimleri düzenlenmesi planlandı.

Planlama doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı başkanlığında “Matematik Seferberliği” projesiyle yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve hayata geçirilecek projelerin tanıtımı için toplantı yapıldı.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Şube Müdürleri, Proje yürütücüleri, idareciler ve matematik dersinde fark yaratan öğretmenler yer aldı.

Projelerinin Türkiye’de destek almaya hak kazanan 40 proje arasında yer aldığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı,"Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında imzalanan “Eğitimde İş Birliği Protokolü” ile 2022 Yılı Matematik Yılı ilan edilmiş ve bu kapsamda matematik temalı özel çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir. Müdürlüğümüzce TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı özel çağrısına “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” başlıklı proje ile başvuru yapılmış ve projemiz Türkiye’de destek almaya hak kazanan 40 projeden biri olmuştur. Ayrıca projemiz, İl Milli Eğitim Müdürlükleri olarak projesi kabul gören 12 ilden biri olma başarısını göstermiştir. Matematik seferberliği kapsamında öğrencilerimizin matematik dersini eğlenceli şekilde öğrenmesi amacıyla “Bir Kelime Bir İşlem” yarışması da düzenliyoruz. Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak bu projelerle öğrencilerimizdeki matematik dersine olan önyargıyı kırıp öğrencilerimizin derse karşı olumlu tutumlar kazanmasını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Aşcı, matematikte fark yaratan öğretmenlerimizin ilimizin seferber öğretmenleri olacağını ve diğer matematik öğretmenlerimizle tecrübelerini paylaşacaklarını ve İlimizde matematik dersinde akademik başarıyı arttırmak amacıyla ARGE birimimiz koordinesinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Konuşmalardan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi PEK Üyesi Aycan Özyaşar tarafından “Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” ve “Bir Kelime Bir İşlem” projesinin tanıtımı yapıldı.

“Seferber Matematikçiler: Görevimiz Teknolojik Etkinlikler” projesi, 16-21 Ocak 2023 tarihleri arasında Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.

Projeye başvurular, projenin web sitesi www.seferbermatematikciler.com dan yapabilirsiniz.