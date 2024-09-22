İhbar üzerine hızla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, M.Y. isimli genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

İlk bilgilere göre M.Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, madde bağımlılığına karşı mücadele kapsamında olaya dair incelemelerini sürdürüyor.

Bağımlılık Tehlikesi Yükseliyor

Bu olay, Adıyaman’da madde bağımlılığı tehlikesinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri, bu tür vakaların son dönemde arttığını ifade ederken, yetkililer gençleri bu tür tehlikelerden korumak için yoğun önlemler almaya devam ediyor.

Soruşturma kapsamında polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.

Kaynak : PHA