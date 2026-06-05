Toplantıda sınav evraklarının güvenliği, sınav merkezlerinde alınacak tedbirler, ulaşım ve trafik düzenlemeleri ile kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

13 Haziran 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, Adıyaman'da sınavın güvenli ve sorunsuz bir şekilde uygulanmasına yönelik güvenlik ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Uğur Kapar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Fahri Semiz ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun katıldı.

Toplantıda, sınav evraklarının güvenliğinin sağlanması, sınav merkezlerinde alınacak güvenlik tedbirleri, ulaşım ve trafik düzenlemeleri ile kurumlar arası koordinasyon konuları görüşüldü.

Ayrıca öğrencilerin sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamadan sınav merkezlerine ulaşabilmeleri ve sınava katılabilmeleri için ilgili kurumlar tarafından yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, merkezi sınavın il genelinde planlanan şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun sürdürüleceği ifade edildi. Sınava ilişkin hazırlıkların ilgili kurumlar tarafından devam ettiği bildirildi.

Kaynak : PERRE