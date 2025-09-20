Şeriban ÖZÇKMAK – Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adıyaman’da faizle borç para vermek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri, kuyumculuk işleri görünümüyle tefecilik faaliyetlerini perdeledikleri şeklinde müşteki beyanlarına istinaden yürütülen soruşturma kapsamınd, B.Ö. ve N.Ö. isimli şahıslar hakkında yapılan çalışmalar neticesinde 17.09.2025 günü şahıslar gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda şahısların ev ve işyerlerinde ⁠3 adet, içerisinde el yazısı ile yazılmış isim ve tutar bilgileri bulunan defter, 101 adet el yazısı ile doldurulmuş senet, 4 adet farklı şahıslara ait tapu senedi, 1 adet pos cihazı, ⁠80 adet boş senet, 3 adet çek, ⁠25 adet dolu av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahsın 19.09.2025 günü çıkarılmış oldukları mahkemece, tefecilik suçundan tutuklandığı bildirildi.

Kaynak : PHA