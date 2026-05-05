Adıyaman’da gün içerisinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla ilgili resmi kurumlardan art arda uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, kent genelinde yer yer etkili olacak sağanak yağışların gün boyu hayatı etkileyeceği bildirildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar süreceği ifade edilirken, hem vatandaşların hem de üreticilerin dikkatli olması istendi. Yetkililer, ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, sahada çalışan üreticiler için ayrı bir uyarıda bulundu.

Yağış Öğle Saatlerinde Başlayacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 5 Mayıs 2026 tarihinde Adıyaman genelinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 12.00 ile 23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

Risklere Karşı Uyarı Yapıldı

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi risklerin oluşabileceği ifade edildi. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Üreticilere Özel Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede ise üreticilere ayrı bir parantez açıldı. Açıklamada, Adıyaman çevresinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtilerek, oluşabilecek risklere karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi.

Tarımsal Alanlarda Tedbir Çağrısı

Yetkililer, özellikle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde zarar oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.