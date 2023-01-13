Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için göreve seçildiği günden bu yana gayretle çalışan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın, seçim öncesi sözünü verdiği projeler bir bir hayata geçmeye devam ediyor.

Daha önce vaatleri arasında yer alan Atatürk Bulvarı üzerine yapılmasını temenni ettiği battı-çıktıları, Millet Caddesini, Dijital Mobil Belediyeciliği, Oturakçı Pazarı restorasyonu, Katı Atık Depolama Tesisini, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisini, Kuşaklama Kanalı Projesini, Güney-Kuzey Çevreyollarını, kentsel dönüşümü ve Millet Bahçesini gerek belediyenin imkanlarıyla, gerekse milletvekilleri ve il teşkilatının da destekleriyle Ankara'da yaptığı görüşmeler sayesinde çeşitli kurumları harekete geçirerek Adıyaman'a kazandıran Başkan Kılınç, şimdi de Kültür Merkezi'nin temelini attı.

Karaali Eğriçay Parkı yanında bulunan alanda inşaat çalışmaları devam eden Kültür Merkezi projesinin temel atma törenine Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Av. Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Saliha Diler ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan ve proje hakkında davetlilere bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Adıyaman Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı projesinin temel atma törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Yaklaşık değeri 200 milyon TL olan ve yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan projemizin toplam arsa alanı 20 bin 72 metrekaredir. İçerisinde tiyatro salonu, nikah salonu, kitap-kafe, bilim atölyesi, sanat atölyesi ve dijital sergi salonunun yer alacağı projemiz şimdiden şehrimize hayırlı olsun" diyerek, projenin Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra sırasıyla söz alan AK Parti Adıyaman Milletvekili İ. Halil Fırat, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve Vali Mahmut Çuhadar ise Adıyaman'ın birçok yerinde devam eden yada başlanan projelerden dolayı temel atmadan, açılışa koştuklarını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın yaptığı dua ile temel atma töeni gerçekleştirildi.