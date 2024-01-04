Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrası hasarlı ve ağır hasarlı Yenipınar ve Turgut Reis Mahallelerinde kombi çalındığı bilgisi üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri tarafından kombi hırsızlarına yönelik 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler çaldıkları kombilerle birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : PHA