6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem ağır hasar oluşan binalardan kombi çalındığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelilerin Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç., Edip C., Mehmet Y. ile İbrahim Halil G., olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından adreslerine yapılan operasyonda Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç., Edip C., Mehmet Y. ile İbrahim Halil G., gözaltına alındı. Çaldıkları kombilerle gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet B., Ercan K., Ahmet Ç., Murat İ., Abdullah Ç. ve Edip C., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mehmet Y. ile İbrahim Halil G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak : PHA