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31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde, deprem bölgesinde oy kullanacak vatandaşların mağduriyetlerini önlemek adına bir karar alındığına dikkati çekilen Hatay Valiliği’nin karara ilişkin açıklamasında, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle yerleşim yeri ağır hasarlı, yıkılmış ve orta hasarlı bina pozisyonunda olan vatandaşların, "Ulusal Adres Veri Tabanında adres kayıtlarının deprem tarihinden önce söz konusu binada bulunması halinde" metruk binaya güncel taşınma tarihiyle adres beyanlarının alınacağı açıkça belirtildiğine vurgu yapıldı.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezii, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay Valiliği’nin 6 Şubat depreminde hasar gören binalara ikametgâh taşıma izni vermesiyle ilgili" manipülatif haberler gerçeği yansıtmadığının altını çizdi.

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