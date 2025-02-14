Kış Mevsimine Yönelik Önlemler Değerlendirildi

Toplantıda, kış şartlarında genel hayatı etkileyebilecek durumlar ele alınarak, kurum ve kuruluşların yürüteceği çalışmalar ve alacakları tedbirler detaylı bir şekilde değerlendirildi. İlgili birimlerin yaptığı bilgilendirme sunumlarıyla, şehir genelinde yaşanabilecek olası sel, kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Vali Dr. Osman Varol, kış aylarında özellikle trafik güvenliği, ulaşımda aksaklıklar, enerji kesintileri, barınma ve sağlık hizmetleriyle ilgili koordinasyonun önemine dikkat çekerek, tüm kurumların hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

TAMP Kapsamında Hazırlıklar Gözden Geçirildi

Toplantıda ayrıca, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde;

- Olası bir afete hazırlık,

- Müdahale süreçleri,

- İyileştirme faaliyetleri,

- Ulusal ve yerel düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi,

- Kaynakların etkin ve verimli kullanılması gibi konular ele alındı.

Yapılan değerlendirmelerle, afet anında ilgili birimler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve hızlı müdahale için hazırlıkların gözden geçirilmesi sağlandı.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, emniyet ve jandarma yetkilileri, AFAD temsilcileri ile ilgili müdürlüklerin yetkilileri katılım sağladı.

Adıyaman’da kış mevsimi süresince halkın güvenliği ve kamu hizmetlerinin aksamaması için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak : PHA