Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’da son derece modern, yeni bir hayvan pazarı olma özelliğini taşıyacak olan tesisin, 2 bin küçükbaş ve 750 büyükbaş hayvanın barınabileceği, 2244 metrekarelik kapalı kesimhane bölümü, 3031 metrekare kapalı ve 1777 metrekare açık büyükbaş bekleme alanı ile 1412 metrekare kapalı ve 2 bin 48 metrekare açık küçükbaş alana sahip olacağı belirtildi.

Esnafımız Da Vatandaşlarımız Da Burada Rahat Edecek.”

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak şehrimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Kesimhane ve hayvan pazarımızın yolunda asfalt serimini tamamladık. Tesisimizin inşaatında sona yaklaştık. Kısa süre içinde Adıyaman’ımızı bölgenin en modern kesimhanesi ve hayvan pazarına kavuşturacağız. Esnafımız da vatandaşlarımız da burada rahat edecek” dedi.

“Adıyaman, Çevre İllerle Rekabet Eden Güçlü Bir Şehir Haline Gelecek”

Başkan Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amacımız, halkımızı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak. Adıyaman’ımız kısa sürede toparlanacak, çevre illerle rekabet eden güçlü bir şehir haline gelecek. Tüm ekiplerimiz sahada, işimizin başındayız. Çalıştıkça, sizlere hizmet ettikçe mutlu oluyoruz.”

Kaynak : PHA