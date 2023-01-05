Alınan bilgiye göre kaza, Kahta- Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Ercan Akdağ'ın kullandığı 05 ABP 999 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Çelebi idaresindeki 02 ACT 496 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüler ile otomobilde bulunan 3 kişi yarandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ADIYAMAN (PHA)