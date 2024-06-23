Merkez kırsalında İ.D'ye ait 40 küçükbaş hayvanı kırsal alanda otlattığı esnada gözden kayboldu. Bir süre sonra hayvanların kaybolduğunu fark eden İ.D., aramaya başladı. Araması başarısız olan İ.D., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından bölgede 9 saat süren çalışma sonrası drone ile kaybolan hayvanlar tespit edildi. İ.D'ye ait hayvanlar otlattığı alanın 3 kilometre uzaklığındaki kırsal alanda sarp kayalık alanda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından hayvanlar sahibine teslim edilirken, D.İ., ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA