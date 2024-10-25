İlçe kırsalında 52 küçükbaş hayvanın hayvanını otlattıran Y.İ., bir süre sonra hayvanlarının gözden kaybolduğunu fark edince aramaya başladı. Araması başarısız olan İ.Y., jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından 3 saat süren arama çalışmaların ardından havaya kaldırılan dron yardımıyla bölgeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanda bulundu. Bulunan 52 küçükbaş hayvan teslim edilirken, Y.İ., ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA