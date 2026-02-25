Adıyaman'da eğitim yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Merkeze bağlı Kayaönü Mahallesi'nde yapımı planlanan 12 derslikli ilkokul ve ortaokul binasının temel atma töreni, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Törene, Osman Varol, Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı. Programda konuşan Vali Varol, Adıyaman'da sadece binaların değil, hayatın yeniden inşa edildiğini belirterek, eğitime yapılan her yatırımın Türkiye'nin ve Adıyaman'ın aydınlık yarınlarına atılan güçlü bir adım olduğunu söyledi.

Vali Varol, 'Adıyaman'da bugün sadece binalar değil, hayat yeniden kuruluyor. Şehrimizi ayağa kaldırırken geleceğimizi de ihmal etmiyoruz. Devletimizin güçlü desteği ve milletimizin sarsılmaz inancıyla şehrimizi eğitim yatırımlarıyla cazibe merkezlerine dönüştürüyoruz. Bu okullarda yetişecek evlatlarımız; ailesine, vatanına, milletine ve ülkesine hayırlı hizmetler sunacak, medeniyet güneşimizi dünyanın zirvesine taşıyacaktır. Temelini attığımız ilkokulumuzun ilimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete sunulması planlanan okulun, çocukların daha modern ve güvenli ortamlarda eğitim almasına katkı sunması hedefleniyor.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE