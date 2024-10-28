Olay, Bozbey Mahallesi girişinde bir çiçekçi dükkanı önünde iki grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan kavga sonrası bir kişi yaralandı.

Olay anında çevrede bulunan görgü tanıklarının ifadelerine göre, çiçekçiye saldıran kişi, karşı gruptan aldığı darbelerle yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirirken, olay yerine hızla intikal eden güvenlik güçleri, kavgaya müdahale ederek olayı sonlandırdı. Yaralı kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA