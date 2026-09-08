Adıyaman Belediyesi, kent genelinde karasinek, haşere ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki 3 ekip tarafından yürütülen çalışmalarda çöp konteynerleri, kanalizasyon bacaları, metruk yapılar ve larva üreme alanları düzenli olarak ilaçlanıyor.

Halk sağlığının korunması ve haşere yoğunluğunun azaltılması amacıyla çalışmaların belirlenen program kapsamında devam ettiği bildirildi.

Ekiplerin kent genelinde sahada olduğunu belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Hemşehrilerimizin sağlığını korumak için karasinek, haşere ve larvayla mücadelemizi düzenli olarak sürdürüyoruz' diye konuştu.