Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ve ilçelerinde kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Beyaza bürünen cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar ise kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede, kar yağışının 5-20 santimin üzerinde olacağı belirtilirken Adıyaman Belediyesi ekipleri ise kar temizleme çalışmalarına başladı.

Adıyaman Valiliği, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu.

Adıyaman Valiliği’nden yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgiye göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. Yoğun kar yağışı ile birlikte ulaşımda aksamalar, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ, buzlanma ve don risklerini artıracağı değerlendirildiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Sosyal medya üzerinden vatandaşları uyaran Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Kıymetli hemşehrilerimiz; İlimizde başlayan yoğun kar yağışı ile yollarda oluşabilecek aksaklıklar için ekiplerimiz aktif olarak sahada olacak. Bu zorlu hava koşulları içinde lütfen gerekmedikçe trafiğe çıkmayalım, aksi durumda araçlarımıza kış lastiği takalım."dedi.

