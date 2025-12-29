Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Adıyaman'da 29 Aralık Pazartesi gününden itibaren kar yağışı etkili olacak. Merkez ilçede kar yağışının görülmesi beklenirken hava sıcaklıklarının -1 ile 5 derece arasında seyredeceği bildirildi.

29 Aralık Pazartesi

Adıyaman merkezle birlikte Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Kahta, Gerger, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. İl genelinde hava sıcaklıklarının oldukça düşük olacağı tahmin ediliyor.

30 Aralık Salı

Salı günü Adıyaman genelinde az bulutlu bir havanın hâkim olması bekleniyor. Sıcaklıkların -1 ile 6 derece arasında değişeceği, il ve ilçelerde kar yağışı beklenmediği açıklandı.

31 Aralık Çarşamba

Yılın son gününde Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Merkezde hava sıcaklığının 0 ile 2 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. İlçelerde beklenen hava durumu ise şöyle:

Besni: -4 / -1 derece

Kahta: -2 / 1 derece

Gerger: -4 / 1 derece

Çelikhan: -7 / -2 derece

Gölbaşı: -3 / 2 derece

Samsat: -1 / 3 derece

Sincik: -8 / -3 derece

Tut: -3 / -1 derece

1 Ocak Perşembe (Yeni Yılın İlk Günü)

Yeni yılın ilk gününde Adıyaman merkez ve tüm ilçelerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Merkezde sıcaklıkların -1 ile 2 derece arasında olması öngörülüyor. İlçelerde beklenen sıcaklık değerleri ise şu şekilde:

Besni: -3 / 0 derece

Kahta: -1 / 2 derece

Gerger: -2 / 3 derece

Çelikhan: -4 / 0 derece

Gölbaşı: -2 / 2 derece

Samsat: -1 / 3 derece

Sincik: -5 / -2 derece

Tut: -2 / 2 derece

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak : PERRE