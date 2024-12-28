Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti. Yetkililer, suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini kaydetti.

Operasyon sırasında ele geçirilen keklikler, doğaya yasa dışı müdahaleyi önleme amacıyla el konularak koruma altına alındı. Yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetlere karşı da kararlılıkla mücadele edildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2025’ten itibaren güney sınırlarımızda istikrarı sağlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2025’ten itibaren güney sınırlarımızda istikrarı sağlayacağız'

27 Aralık 2024 tarihinde O.B. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, şu materyallere el konuldu:

Ev Aramasında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.