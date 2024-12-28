Ev Aramasında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
27 Aralık 2024 tarihinde O.B. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, şu materyallere el konuldu:
5 gram metamfetamin,
6 adet uyuşturucu kullanma aparatı,
1 adet kurusıkı tabanca,
3 adet ruhsatsız av tüfeği,
7 adet canlı keklik.
Canlı Keklikler Koruma Altına Alındı
Operasyon sırasında ele geçirilen keklikler, doğaya yasa dışı müdahaleyi önleme amacıyla el konularak koruma altına alındı. Yaban hayatına yönelik yasa dışı faaliyetlere karşı da kararlılıkla mücadele edildiği vurgulandı.
"Halkımızın Huzuru İçin Mücadeleye Devam Ediyoruz"
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını kesintisiz sürdüreceğini belirtti. Yetkililer, suç ve suç unsurlarına karşı yürütülen operasyonların devam edeceğini kaydetti.
Kaynak : PHA