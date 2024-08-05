Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik sürdürülen çalışmada Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ruhsatsız av tüfeği, 14 dolu kartuş, jeneratör, hilti, hilti Ucu ve elektrik kablosu ele geçildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, suçüstü yakalanan İ.U., R.K., M.Y., M.C., H.Y., A.E., S.S., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA