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Adıyaman'da silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Merkez Gölbaşı Caddesi'ndeki iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi bilinmeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabanca ile bir kişiye ateş etti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde ismi bilinmeyen bir kişi yanında bulundurduğu tabancayı belinden çıkararak karşı tarafa ateş ediyor o sırada ise başka bir kişi elinden tutarak engellemeye çalıştığı tespit edildi.

İşyeri önünde çıkan kavgada silahlı saldırgan polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sonrasında adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.