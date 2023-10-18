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Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu ve hastane bahçesinde sıralanan cesetler arasında, çocuklarına ait parçalanmış uzuvları bir torbada toplamış, ne yapacağını bilemeyen babanın görüntüsü bütün dünyada infial yarattı. İsrail'in insanlık dışı saldırısı sonrası ilk acıklamada 500'den fazla can kaybı olduğu ve ilerleyen saatlerde bu sayının önce 870'e ulaştığı ve daha sonra da 1000'i geçtiği haberleri üzerine pek çok kentte olduğu gibi Adıyaman'da da STK ve Siyasi Partilerin çağrısıyla Adıyamanlı vatandaşlar Demokrasi Parkı'nda toplanmaya başladı. İsrail'in savaş suçu niteliğindeki saldırısının protesto edildiği gösteri gece yarısına kadar devam etti.

Adıyamanlı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen protesto eyleminde, Filistin ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar dualar ve sloganlarla İsrail'in hastane saldırısını kınayan açıklamalar yaptı.

Dün akşam saat 20.00 dolaylarında İsrail'in Gazze'deki sivil hastaneye yönelik saldırısı sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Dünyanın pek çok ülkesinde protestolara sebep olan saldırıda korkunç görüntüler ortaya çıktı. Bir hastaneye saldıracak kadar insanlık dışı ve savaş suçu sayılacak eylemi nedeniyle İsrail yönetimine çok sayıda ülkeden kınama yapılırken, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri Birleşmiş Milletler'i acil koduyla toplantıya çağırdı.

ABD Başkanı Biden'ın İsrail ziyareti öncesi gerçekleşen ve binden fazla insanın yaşamını yitirdiği hastane saldırısı sonrası çatışmanın bölgesel bazda büyümesi ihtimali daha da yükseldi. Hizbullah bu günü 'Büyük Öfke Günü" ilan ederken, İran'ın Horasan vilayetinde bulunan, Meşhad Razavi Türbesi'ne savaş ve intikam anlamına gelen kara bayrak çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm insanlığı harekete geçmeye çağırması sonrası, Türkiye’nin hemen her şehrinde protestolar başladı. Bazı kentlerde İsrail konsoloslukları ile Amerikan üsleri önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in sivil hastaneye yönelik katliamından ABD'yi de sorumlu tuttuklarını belirttiler.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, bugün tüm camilerde, öğle namazı öncesi sela okunacağını ve Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Kaynak : PHA