Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir inşaat firmasına ait malzemelerin çalındığı bilgisi üzerine inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelinin B.B., olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 3 spiral makinesi, 1 jeneratör, 1 matkap,2 elektrikli testere ve 5 demir kesme makası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler firmaya teslim edilirken, şüpheli B.B. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA