Alınan bilgiye göre kavga, ilçeye bağlı Kızılin köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup köy meydanında kavga etmeye başladı. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavga ihbarla olay yerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı. Kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar Hüseyin D., Mehmet D., Mehmet T., Yasin B., olay yerine gelen 112 dağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA