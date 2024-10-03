Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir inşaat firmasından hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından görgü tanıkların ifadesine başvurdu. Ekipler tarafından yapılan incelemede hırsızlık şüphelisinin A.A., olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramada değeri 200 bin TL olan 9 spiral makinesı, 8 şarjlı matkap, 3 hilti, 2 elektrikli kaynak makinesi, 8 boru anahtarı, 1 dizüstü bilgisayar ve 50 metre uzunluğunda elektrik kablosu le geçirildi. Çalınan malzemeler firmaya teslim edilirken gözaltına alınan A.A., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak : PHA