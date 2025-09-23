Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı deprem konutları köy evleri projesinde çalışan ve 5 aydır maaşlarını alamayan işçiler, Adıyaman Valiliği önünde eylem yaptıktan sonra Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol ile görüştü. Görüşmenin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman İl Müdürlüğü binası önüne gelerek basın açıklaması yapan işçiler “Bizler alnımızın terini, çocuklarımızın rızkını almak için buradayız” ifadelerini kullandı. İşçiler, çalıştıkları ortamda hijyen koşullarının yetersiz olduğunu da dile getirdi.

İşçiler adına konuşan Saha Topoğrafı Emre Çiftehan, kölelik koşullarında çalışmaya mahkum edildiklerini vurgulayarak, "Bizler 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak isteyen inşaat emekçileriyiz. Bizler bu toprağın çocuklarıyız; kimimiz Malatyalı, kimimiz Elazığlı, kimimiz de Adıyamanlıyız. Depremin korkunç yüzünü gören bizler, ne yazık ki bugün yeni bir depremle yıkıldık. Beş aydır tek bir kuruş para alamadığımız Didoray, İnelsan ve KB inşaat ortaklığı bizlere ödeme yapamayacağını söylemektedir” ifadelerini kullandı.

Çiftehan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kaydetti:

“Ana Firma, Adeta Aklımızla Alay Etmektedir”

"Biz inşaat emekçileri depremin duygusal hisleriyle sabredelim çalışalım derken, konteynerde ve çadırdaki komşumuzu düşünürken, ana firma ‘para almadığınız yerde niye çalışıyorsunuz, işi bırakıp gitseydiniz’ diyerek adeta bizim aklımızla alay etmektedir. Bizler 46 derece sıcağın altında çalışırken onlar, işçinin hakkını nasıl gasp ederiz planları kurmuş ve bugün bizim anlaşma imzaladığımız firmayı sessiz sedasız feshederek minareyi kılıfına uydurmuşlardır.

“Yemekler Kalitesiz, Hijyen Koşulları Yetersiz”

Çekilen sıkıntıların ve görülen eziyetlerin haddi var, hesabı yoktur. Bizler insan onuruna yakışmayan yerlerde yatıp, içinden türlü böcek ve haşeratın cirit attığı mutfaklarda yemek pişirilip verilen yerlerde yemek yiyip, günde 10 saat çalışan emekçileriz. Bizler ne dilenmeye, nede duygu sömürüsü yapmaya geldik. Bizler alnımızın terini, çocuklarımız rızkını almak için buradayız.”

