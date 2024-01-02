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Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş başkanlığında il müdürlüğü birim müdürleri ve il spor dalları temsilcileri katıldığı toplantıda, 2023 yılı içerisinde yapılan faaliyetler değerlendirildi. İl spor dallarında yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılar değerlendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, toplantıda yaptığı konuşmada, Adıyaman’ın 2023 yılında deprem nedeniyle zor bir yıl geçirdiğini belirterek depremden etkilenen tesislerin çoğunda yenilme ve onarım çalışmalarının tamamlanarak normale dönüş için yoğun bir çalışma temposu içerisinde geçtiğini söyledi.

Keleş, "2023 yılında İlimizde yaşanan deprem sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesine bir çok açıdan engel oldu. Deprem sonrası Spor tesislerimizin ayağa kaldırılması, gençlerin depremin yaşattığı travmalardan bir an önce kurtulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirdik. Bakım onarım çalışmaları sürerken konteyner kentlerde gençlerimize sportif faaliyetler sunmaya çaba gösterdik. 2024 yılında da spor ile yaralarımızı sarmak adına çabalarımıza devam edeceğiz. " dedi. Bu süreçte emeği geçen sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüplerimiz, İl Spor Dalı Temsilcilerimizi, federasyonlarımızı kutluyorum. 2024 yılında da ilimizi sporda en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Toplantıda, 2024 yılı içerisinde yapılacak faaliyetler ve hedefler de konuşuldu.



Kaynak : PHA