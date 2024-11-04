Vali Dr. Osman Varol, tüm birimleri ile birlikte yeni binasına geçen İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Valiliğin açıklamasına göre, Vali Varol'u İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş, tören mangası ve şube müdürleri karşıladı.

Ziyareti sırasında Vali Varol, bilişim, haberleşme ve teknik altyapı açısından modern imkanlarla donatılan yeni emniyet binasındaki birimleri gezerek, personelin çalışmalarında başarılar diledi.

Adıyaman Valiliği açıklamasında, "Vatandaşlarımıza günümüz şartlarına uygun, daha nezih ve ferah bir ortamda hizmet verecek olan yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binamızın Adıyaman’ımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA