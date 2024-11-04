Hızlı ve çevik motosikletleriyle bilinen bu özel polis birimleri, özellikle uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve asayişi bozan diğer olaylara karşı düzenledikleri başarılı operasyonlarla dikkat çekiyor.

Son dönemde gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonlarla suçla mücadelede etkin bir performans sergileyen Yunus Timleri, şehrin huzurunu sağlama amacıyla ani kontroller ve devriyelerle şüpheli kişilere anında müdahale ediyor. Parklar, meydanlar ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu bölgelerde düzenli olarak devriye gezen ekipler, suçları önlemeye yönelik çalışmalarıyla halkın güvenliğini artırıyor.

Adıyaman halkı, yunus timlerinin bu fedakâr çalışmalarından memnuniyet duyarken, onların varlığına güven duyduklarını ifade ediyor. Emniyet teşkilatı ise halkın huzurunu en üst düzeyde sağlamak amacıyla bu birimlerin operasyonel kapasitelerini geliştirmeye yönelik yeni stratejiler üzerinde çalışıyor.

Kaynak : PHA