Kaza, Adıyaman Altınşehir Mahallesi 3021. Sokak Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu civarında gerçekleşti. 23 HA 670 plakalı otomobil ile 44 ADU 474 plakalı otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çarpışmanın etkisiyle 44 ADU 474 plakalı araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bayan yolcu yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs kontrolleri yapılmak üzere Adıyaman 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA